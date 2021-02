Homem é morto em confronto após degolar jovem no interior

Na noite de segunda-feira (22), equipes das polícias Civil e Militar de Água Clara foram acionadas para atender ocorrência de homicídio registrada na cidade: um homem havia sido degolado na via pública depois de uma discussão devido a um jogo de futebol.

Em razão de divergências, dois indivíduos iniciaram perseguição à vítima, que foi morta a facadas tendo o lado direito do pescoço atingindo com um golpe fulminante. Após o crime os agressores fugiram do local.

Segundo Perfil News, Os policiais entraram na casa e constataram que o local era uma boca de fumo, sendo que dois traficantes se renderam imediatamente e confirmaram que o homicida estava no local. Depois dos agentes anunciarem a prisão o homem saiu de um dos quartos e avançou contra os policiais com uma faca em punho.

Em seguida, os agentes efetuaram um disparo na região inferior do elemento para interromper o ataque, mas o homem não estava disposto a se entregar e continuou avançando com a faca em direção ao policial civil, que atirou novamente. Mesmo ferido o homem seguiu investindo contra os policiais, que efetuaram outro disparo. O homem morreu no local.