Guardiola deu mentalidade vencedora ao Manchester City, diz Sterling

Pep Guardiola deu uma mentalidade vencedora no Manchester City e nunca deixa os jogadores se acomodarem com os louros da vitória, disse o meia-atacante Raheem Sterling.

Guardiola conduziu o City a dois títulos da liga inglesa desde que chegou, em 2016, e está a caminho de mais um -o time tem dez pontos de vantagem na liderança.

“É aquela mentalidade vencedora”, disse Sterling no site do City quando indagado sobre o impacto do espanhol. “Esta é a coisa que mais aprendi dele, e não ficar contente com o que você fez. Continue ralando, continue melhorando e tente conquistar mais e mais.”

O City venceu 18 jogos seguidos em todas as competições, mas Sterling disse que o clube precisa tomar cuidado para não se acomodar.

“Não vamos nos precipitar, e ainda sabemos que é uma longa temporada pela frente”, disse. “Vamos só manter nosso foco e ir para o jogo da Liga dos Campeões nesta semana, e depois dele para o jogo do Campeonato Inglês.” E disse: “Estamos no controle de nosso próprio destino”.

O City enfrenta o Borussia Moenchengladbach na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira (24) em Budapeste e recebe o West Ham United na liga inglesa no sábado (28).

