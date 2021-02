Dólar cai 0,21% apesar de cautela, a R$ 5,442

O dólar comercial fechou esta terça-feira (23) em queda de 0,21% ante o real, cotado a R$ 5,442 na venda, em um dia de cautela entre os investidores.

Os agentes do mercado respiravam mais aliviados depois dos ganhos acentuados do dólar, registrados na véspera, e da queda brusca na Bolsa, enquanto os operadores monitoravam com cautela os riscos políticos e fiscais do Brasil.

Já o O Ibovespa salta cerca de 2%, com investidores em busca de oportunidades no mercado brasileiro, após as fortes perdas registradas na última sessão, quando o índice teve seu pior desempenho desde abril do ano passado.

Maiores altas PETR4.SA +12,03% R$ 24,03 PETR3.SA +9,37% R$ 23,57 ELET6.SA +8,79% R$ 31,81 ELET3.SA +8,27% R$ 31,30 ITSA4.SA +7,36% R$ 10,50

Maiores baixas GNDI3.SA -6% R$ 88,40 LAME4.SA -5,77% R$ 27,28 BTOW3.SA -3,61% R$ 86,43 NTCO3.SA -3,57% R$ 49,40 HAPV3.SA -2,92% R$ 16,30