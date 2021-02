São Paulo começa semana na expectativa de novos reforços

A semana promete ser de movimentação do São Paulo no mercado da bola. Com a chegada do novo técnico Hernán Crespo e sua comissão técnica, as conversas por novas peças se intensificaram nos últimos dias, até pela aproximação da nova temporada, que começa dia 28 de fevereiro.

O Tricolor deve investir mais em jogadores jovens, com potencial de atuarem bem e ter uma possível revenda no futuro. Um dos alvos que se encaixa nessa busca é o volante Gabriel Neves, do Nacional (URU).

Segundo informações publicadas pelo ‘Blog do Nicola’, no portal ‘Yahoo!’, o jogador foi um pedido de Crespo. O atleta, de 23 anos, disputou 69 partidas pelo clube uruguaio, com quatro gols e 12 assistências.

O contrato do jogador com o Nacional termina em dezembro deste ano e as tratativas entre as duas equipes seguem. Há otimismo da diretoria do São Paulo pela chegada do uruguaio. Nesta semana, o Nacional afirmou que Neves sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho direito e fica de 2 a 3 semanas parado.

Kanu é mais um na mira

Já o zagueiro do Botafogo é mais um nome alvo do São Paulo. Após ter a primeira proposta recusada, o Tricolor fez uma nova investida formal no zagueiro, como publicou primeiramente o “UOL” e o LANCE! confirmou. Os números se aproximam mais de uma pedida inicial feita pelo Botafogo, que analisa as cifras oferecidas pelo Tricolor.

O Tricolor ofereceu pouco mais de R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos de Kanu – vale ressaltar que o Botafogo possui 80% da “fatia” do zagueiro. O clube de General Severiano pede por volta de R$ 6 milhões e ainda estuda envolver jogadores do São Paulo na negociação.

(Com informações: Lance!)