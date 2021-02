MS Competitivo lança Autodiagnóstico para empresas

A ferramenta é totalmente gratuita

Para auxiliar empresas a melhorarem a gestão, o MS Competitivo lançou o Autodiagnóstico da Maturidade da Gestão em níveis, recurso que pode ser acessado por qualquer empresa – pública ou privada – para uma autoavaliação e, assim, melhorar a performance. Tudo de forma gratuita e seguindo os modelos de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Para ter acesso ao Instrumento de Avaliação os interessados precisam preencher o cadastro da organização no site do MS Competitivo, por meio do link.

Após o preenchimento do cadastro, o Instrumento de Avaliação será enviado junto com as orientações para realização do autodiagnóstico.

O primeiro passo para realizar o autodiagnóstico de forma gratuita é assistir às aulas de Introdução ao Modelo de Excelência da Gestão – MEG e de Avaliação utilizando o MEG. Os vídeos podem ser acessados no canal do MS Competitivo no Youtube.

O Autodiagnósitco é dividido em três níveis

Nível I – Primeiros Passos para a Excelência – Para organizações em estágios iniciais de evolução de seu sistema de gestão e começando a medir e perceber a melhorias nos seus resultados.

Nível II – Compromisso com a Excelência – Para organizações cujo sistema de gestão está em evolução, demonstrando competitividade e atendimento às expectativas de partes interessadas nos resultados.

Nível III – Rumo à Excelência – Para organizações num estágio robusto de evolução da gestão, demonstrando resultados, competitividade e atendimento às expectativas das partes interessadas.

Validação

O gestor pode optar por contratar o MS Competitivo para receber a validação externa para a autoavaliação realizada pela organização. “O trabalho consiste na validação da autoavaliação por um especialista designado pelo MS Competitivo”, explica Reginaldo.

O atendimento é feito à distância, por meio de reuniões e entrevistas em plataformas digitais, além de apoio para a elaboração dos planos de melhoria da gestão, decorrentes da autoavaliação.

Com o autodiagnostico realizado a empresa também pode se candidatar e participar do Prêmio Melhores em Gestão Mato Grosso do Sul, realizado pelo MS Competitivo, com o objetivo de estimular as empresas que estão na busca por processos de gestão mais eficientes.

(Com informações da assessoria)