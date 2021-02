A Polícia Militar atendeu uma batida entre uma motocicleta e um veículo na noite de domingo (21), nas proximidades da rua Conde de Boa Vista, região do jardim Tijuca, no sul de Campo Grande. No local, as autoridades deram voz de prisão ao motorista de um Celta, que foi autuado por desrespeitar a Lei Seca.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais investigaram que o motorista Celso de Jesus, trafegava na contramão da pista, e na mesma via, porém sentido contrário, o motociclista passava. Neste momento, o veículo não parou imediatamente e provocou um acidente frontal, arrastando a motocicleta por aproximadamente 160 metros.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado com ferimentos leves até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa, e sonolência. Em seguida, ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que teve como resultado 0,83MG/L, configurando crime de trânsito.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa e conduão de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Cepol-MS.