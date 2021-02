Prefeito quer garantir metade de conquista em emendas no ano passado

Na próxima terça-feira (23) o prefeito Marquinhos Trad (PSD) viaja para Brasília em busca de recursos junto à bancada federal para investimentos na Capital. A bancada federal tem R$ 241 milhões para distribuir entre

15 emendas impositivas e cada parlamentar tem R$ 16,2 milhões em emendas individuais.

Trad não quis citar o valor do montante que pedirá, mas afirma, em razão da nova realidade por conta da pandemia da COVID-19, esperar que seja inferior ao anterior. “Vamos em busca de, pelo menos, me tade do último repasse, que já deve ajudar nossa Capital. São novas emendas, novos valores, para novas obras.

Da vez passada nós conseguimos R$ 100 milhões, este ano houve uma redução considerada do Governo Federal, e se a gente conseguir ao menos a metade desse valor já vai ser uma grande vitória para nossa cidade.” Questionado sobre se existem prioridades entre as emendas da bancada federal, o prefeito não quis divulgar, apesar de dar a entender que parte dos recursos será paraobras de infraestrutura na cidade, como a continuidade da revitalização de trecho da Avenida Ernesto Geisel.

