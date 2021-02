Cris vem aí! Boca Rosa revela no Maracanã sexo do primeiro filho

Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou nesse sábado (20) o sexo do bebê que está esperando, fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred. Palco de grandes jogos, o Maracanã foi o local escolhido para o chá revelação, que reuniu apenas familiares do casal.

“É um mulekinho, meu Deus! Aaaaah nosso pequeno Cris, você realmente já estava escrito nas nossas vidas! Fizemos de tudo pra que esse seu momento fosse do tamanho do amor que sentimos por você, coisa mais linda e perfeita da mamãe! Aiiii eu vou te agarrar tanto, garotinhooo! Se prepara pra aguentar todo o meu amor e ajeitado, hein”, vibrou a empresária.

Momentos antes do evento, o casal contou que escolheu a cor roxa para decorar a celebração por ser a favorita de Fred e a mistura das cores preferidas de Bianca: azul e rosa. “Revelaremos [o sexo] pelo nome”, disse a influencer. Símbolos do chá revelação, dois bonequinhos apelidados de Biazinha e Bruninho (nome de batismo de Fred), decoraram de capinha de celular a bolsa personalizada.

Sobre a escolha do local, Fred, com quem Bianca combinou o look, justificou: “Depois de comemorar o ouro olímpico, jogar nesse gramado e comemorar a segunda Libertadores do meu time, chegou a hora de descobrir o sexo do nosso baby no maior palco do futebol mundial! Foi uma ideia gigante, meio doida também, mas tá dando tudo muito certo e tudo do jeitinho que nosso baby merece!”.