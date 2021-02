Número contaminados pelo covid19 continua crítico em MS

O Boletim Covid-19 da manhã deste sábado (20), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), trouxe expressivo aumento no número de novos casos em todo o Estado. Foram 1.007 exames positivos registrados nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados, portanto sobe para 175.113.

Dos cinco municípios com maior índice de contaminação, Campo Grande registrou +283 casos; Dourados +122; Corumbá +80; Três Lagoas +59 e Ponta Porã + 48.

O Boletim trouxe o registro de mais 12 mortes causadas pelo novo coronavírus em 7 municípios. A Capital perdeu seis pacientes; Figueirão, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Dourados e Guia Lopes da Laguna tiveram uma morte cada.

Leitos

A ocupação de leitos nas cinco macrorregiões do Estado continua alta. Em Dourados a taxa chega a 94%; Corumbá e Campo Grande estão com 75% e Três Lagoas 66%. Os leitos de UTI também seguem em maior número. Do total de 495 pacientes internados, 235 ocupam leitos clínicos e 260 estão em leitos de UTI.