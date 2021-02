Governo zera imposto federal do diesel e gás de cozinha

O presidente Jair Bolsonaro criticou a Petrobras por reajustar os valores da gasolina e do diesel a partir desta sexta-feira, nas refinarias. O presidente disse que “alguma coisa vai acontecer na estatal”.

Bolsonaro também anunciou que irá zerar os impostos federais sobre o gás de cozinha (GLP), de forma permanente, e os tributos federais sobre o diesel por dois meses.

Com o novo aumento da gasolina, o quarto em 2021, o preço do combustível vai acumular alta de 34,7% no ano. Em seu terceiro reajuste anual, o diesel acumulará avanço de 27,7%.

”Hoje à tarde, reunido com a equipe econômica, tendo à frente o ministro Paulo Guedes, decisão nossa: a partir de 1º de março não haverá mais qualquer tributo federal no gás de cozinha. Ad eternum. Não haverá qualquer tributo federal no gás de cozinha, que está em média R$ 90 na ponta da linha. E o preço na origem está um pouco abaixo de R$ 40” disse o presidente, e transmissão ao vivo nas redes sociais.