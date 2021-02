Exclusiva! com o vereador Clodoilson Pires

Eleito com 2.979 votos em Campo Grande, o vereador Clodoilson Pires (Podemos) ocupa pela primeira vez uma cadeira na Câmara Municipal. Em entrevista ao Estado Online, o parlamentar comentou como tem funcionado as primeiras semanas de trabalho no gabinete, as parcerias realizadas em prol da população e os desafios que Campo Grande enfrenta.

O Estado Online: Quais são as pautas que você tem tratado como prioridade na Câmara Municipal?

Clodoilson Pires: Temos trabalhado visitando os CRAS, as UBS e também fazendo parte da questão da vacinação designando um carro e um motorista do gabinete para atender a Sesau. Nós já visitamos os secretários conversando com cada um deles e fazendo a agenda, alinhando algumas coisas e levando ofícios. Então, estamos mais no processo de tratativa.

O Estado Online: O seu nome tem aparecido bastante nas discussões da Câmara sobre a questão da volta às aulas. Qual é o seu posicionamento sobre esse tema?

Clodoilson Pires: Eu estive conversando com a secretária Elza e vi todo o protocolo de segurança para o retorno. Hoje, é impossível voltar às aulas por conta de algumas situações, por exemplo, o dono de uma escola particular pode aceitar 40% da capacidade de alunos, mas como fazer isso em uma escola pública? Quais serão os 40% que irão estudar e os 60% que não irão? Então é complicado. Enquanto não avançarmos realmente na vacinação e ter uma liberação de 100% de circulação nos espaços, não tem como liberar para que todas as crianças voltem.

O Estado Online: Recentemente você realizou uma reunião com a Universidade Estácio de Sá para discutir uma parceria que beneficiará a população. Você pode explicar mais sobre essa parceria?

Clodoilson Pires: Fizemos uma parceria para levar um professor que desse aulas de libras na APAE para que ela pudesse prestar um atendimento direcionado. Às vezes essa população não tem acesso, chegam em uma repartição pública e como eles se comunicam? Não tem um atendente para receber essas pessoas que dependem do município. Estive conversando também com o presidente da Casa de Leis, o vereador Carlão, para incluir na recepção da Câmara um profissional dessa área. Além disso, na Câmara Municipal tem um projeto que estamos apresentando para que funcionários, entidades, empresas consigam descontos nas matrículas dos cursos da universidade.

O Estado Online: Durante a campanha eleitoral você apoiou instituições que combatem a violência sexual contra crianças e jovens. Você já tem algum projeto que aborda esse assunto?

Clodoilson Pires: A minha esposa trabalha há seis anos em uma casa que recebe vítimas de violência doméstica e protege a mulher e as crianças. Ela tem uma experiência muito grande com esse assunto e será uma grande apoiadora dos projetos que já estamos pensando. Nós estamos defendendo outras bandeiras, não só da violência contra mulheres. Já estive na Casa da Criança que também atende menores que são vítimas e estamos organizando parcerias com entidades que atuam diretamente nesse enfrentamento a violência. Eu vou trabalhar exatamente com aquilo que já funciona no município e fortalecer para que eles possam ter cada vez mais uma representatividade melhor.

O Estado Online: Os eleitores têm levado pautas até você?

Clodoilson Pires: Tenho feito agenda com todas as pessoas que votaram em mim e já estou com 141 indicações cadastradas, além de 14 ofícios que levei diretamente aos secretários. Estou fazendo visitas, conversando com as pessoas e tenho recebido demandas de todos os tipos como cascalhamento, tapa-buraco, poda de árvore e principalmente sobre emprego. Vou buscar a Funsat para tentar fazer uma parceria e atender a demanda dessas pessoas porque o emprego dignifica o ser humano. Então, vamos tentar focar nessas parcerias e o que conseguirmos será bem-vindo.

O Estado Online: Quais desafios Campo Grande enfrenta atualmente?

Clodoilson Pires: Hoje o primeiro grande desafio é a pandemia porque a normalidade irá voltar só quando conseguirmos a imunização de toda a população. Fora isso, precisamos pensar em Campo Grande para o futuro. Sei que existe o Reviva Campo Grande e uma das coisas que me impactou olhando o projeto é que estão pensando na cidade já com toda precaução pelas coisas que vão acontecer. O nosso transporte público está ultrapassado, não é eficaz e não atende a população e a população começa a migrar. Com isso teremos mais carros, motos e bicicletas elétricas nas ruas, então se não pensarmos em como resolver esse problema do trânsito, nós vamos ter muitas mortes. É uma pauta do prefeito, mas podemos também dar ideias. Outro problema sério da nossa cidade é a saúde. Eu estou com um projeto de lei para facilitar a vida dos cidadãos em relação aos remédios que eles buscam nos postos de saúde e não encontram. Hoje estamos com esse projeto onde será obrigatório colocar no site da Prefeitura todos os remédios que cada Unidade Básica de Saúde possui. O cidadão vai lá, procura e já vai na unidade onde tem o remédio.

O Estado Online: Para finalizar, como foi para você fazer uma campanha em meio a pandemia e conseguir ser eleito?

Clodoilson Pires: A pandemia atrapalhou muito, o tempo de campanha foi muito curto e não conseguimos chegar aos nossos eleitores como queríamos. Nós apostamos em um partido que não tinha expressabilidade nenhuma aqui e saímos da eleição com um partido formado por 35 vereadores e dois prefeitos. Então já entramos com um protagonismo. Agora temos que focar naquilo que já vínhamos fazendo e trabalhar junto.

(Texto: Jéssica Vitória)