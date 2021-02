Governo encaminha verba de R$ 820 mil para o Estadual

O governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), praticamente oficializou o patrocínio no valor de R$ 820.902 para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol da Série A 2021. De acordo com publicação no fim da tarde de quarta-feira (17), o termo de fomento foi assinado no mesmo dia pelo diretor-presidente da Fundação, Marcelo Miranda.

Como havia adiantado Miranda, a verba tem o mesmo valor do liberado para o torneio do ano passado. De acordo com a Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público, o recurso será destinado à FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), presidida por Francisco Cezário.

A edição anterior terminou em dezembro e teve como campeão o Águia Negra, que defendia o título novamente em cima do Aquidauanense. A competição foi marcada por duas desistências já nas quartas de final (Corumbaense e Maracaju), e pela eliminação do Operário, na mesma fase, por ter escalado jogador de forma irregular.

Em entrevista ao jornal O Estado, já neste ano, o diretor-presidente da Fundesporte afirmou que buscaria junto à FFMS a devolução de parte do patrocínio disponibilizado para o torneio de 2020 em razão do abandono dos clubes. Disse também que discutiria com o organizador do campeonato medidas mais rigorosas para evitar o que chamou de “falta de profissionalismo” dos clubes e da federação.

Até o momento, a menos de dez dias do início previsto para a competição – primeira rodada marcada para o dia 28, mas cuja tabela é historicamente marcada por mudanças em cima da hora –, um dos únicos e principal patrocinador do Estadual manteve inalterado o projeto ligado a federação e clubes.

(Texto: Luciano Shakihama)