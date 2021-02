Dólar fecha semana em queda de 1,02%, a R$5,385

O dólar comercial fechou a tarde desta sexta-feira (19) em queda de 1,02% ante o real, cotado a R$ 5,385 na venda. Mesmo com a queda, na semana, a moeda norte-americana acumulou alta de 0,21%.

O dólar subiu em meio a ruídos domésticos sobre os preços dos combustíveis e possíveis interferências na Petrobras por parte do governo, com sinais de avanços na agenda do Congresso e um arrefecimento da divisa norte-americana no exterior elevando os ânimos dos investidores.

Já no exterior, o foco dos investidores globais continuava nos Estados Unidos, à medida que aguardavam novidades sobre um pacote de resgate de 1,9 trilhões de dólares, proposto pelo presidente Joe Biden, em discussão no Congresso.

Já o Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, operava em baixa durante o pregão desta sexta. Por volta das 17h (em Brasília), as perdas eram de 0,66%, aos 118.415 pontos.

Maiores altas no mercado de ações BTOW3.SA +7,11% R$ 88,90 PCAR3.SA +3,61% R$ 89,25 AZUL4.SA +3,22% R$ 43,66 CSNA3.SA +2,93% R$ 35,16 KLBN11.SA +2,87% R$ 29,73

Maiores baixas PETR3.SA -7,2% R$ 27,31 PETR4.SA -6,12% R$ 27,48 IRBR3.SA -4,21% R$ 6,37 RAIL3.SA -3,25% R$ 19,64 VVAR3.SA -2,83% R$ 14,08

Mais negociadas PETR4.SA -6,18% R$ 27,46 PETR3.SA -7,27% R$ 27,29 IRBR3.SA -4,21% R$ 6,37 VVAR3.SA -2,83% R$ 14,08 MGLU3.SA -0,2% R$ 24,99

(Com informações: Reuters com SpaceMoney/Estadão Conteúdo)