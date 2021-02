Com dificuldade financeira, Santos vive dilema por Carlos Sánchez

O Santos vive um dilema com Carlos Sánchez. O contrato termina em 22 de julho deste ano e o Peixe ainda não se vê com capacidade financeira para renovar. O Santos quer contar com Sánchez, inclusive com a ideia de aposentadoria no Brasil, mas precisa reduzir a folha salarial.

Uma das opções do Peixe é negociar com Carlos Sánchez uma redução nos vencimentos. Essa hipótese, porém, não foi discutida com os representantes do atleta.

Enquanto o jogador recebeu sondagens, o Santos não fez qualquer oferta ou marcou uma reunião. O armador, porém, espera pelo Peixe. Ele poderia assinar um pré-acordo com qualquer equipe para sair de graça em agosto.

O Santos tem dificuldade para pagar os salários – o de janeiro ainda não foi transferido -, e possui um déficit mensal de cerca de R$ 8 milhões. A previsão é de prejuízo de R$ 78 mi até o fim do ano.

Esse foi um dos motivos para a cautela por um substituto para Cuca. Depois de opiniões divididas, Ariel Holan deve chegar com salário um pouco acima do atual da comissão técnica. A diretoria, porém, entende que o treinador é o único reforço possível neste momento e demanda investimento.

