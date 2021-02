Motorista é atingido por tiros no bairro Aero Rancho

Enquanto dirigia pelo sul da cidade, por volta de 15h40, um homem de 56 anos foi atingido por tiros na tarde de quarta-feira (17), na rua Flor de Mario, região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima se chocou num muro de uma residência logo após ser baleado.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida até o Posto de Saúde do bairro Aero Rancho por uma moradora. No local, a polícia encontrou onze cápsulas de munição calibre .380, recolhidas e condicionada com cautela, pois crianças queriam pegá-las e carros estavam passando por cima delas.

O veículo da vítima foi encaminhado ao pátio da Depac/Cepol. O que a polícia não esperava é que, dentro do automóvel, foi encontrado um projétil de munição, calibre .380 e um bastão de madeira com mancha vermelha, similar a sangue.

Aos policiais, populares informaram apenas que o filho da vítima estava no veículo no momento do tiroteio e fugiu. Já o caso foi registrado como tentativa de homicídio simples na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.