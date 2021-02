Mais de 80% de empresas consultadas na Capital preveem crescimento em 2021

Mais de 80% de, aproximadamente, 100 empresas consultadas de Campo Grande acreditam que vão ter crescimento econômico neste ano, principalmente os estabelecimentos ligados ao setor de serviços. O levantamento foi feito pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) entre os dias 21 de janeiro e 8 de fevereiro.

Em se tratando do otimismo em retomar a economia nos próximos 10 meses, 93% apostam neste período; 38% acreditam que ela ocorrerá no primeiro trimestre; 44% no segundo trimestre; 13% no terceiro, e 5% pensam que a recuperação da economia vai acontecer nos últimos três meses deste ano. Participaram da pesquisa empresas dos setores alimentício (17%), de vestuário (19%), de serviços (34%), de comércio de eletrônicos (14%).

Dos empresários entrevistados, 92% acreditam que a vacina na população impactará diretamente no crescimento econômico. “Pedimos para que as empresas continuem firmes na execução dos protocolos de biossegurança. A Associação Comercial está à disposição com o oferecimento de cursos, treinamentos, campanhas de negociação de dívidas e diversas soluções para apoiar o desenvolvimento econômico”, conclui o presidente da Associação Comercial, Renato Paniago.

(Texto: Izabela Cavaltanti)