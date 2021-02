Dourados recebe socorro emergencial de R$ 9,2 milhões do Estado

Em audiência com o prefeito de Dourados, Alan Guedes, nesta quinta-feira (18), o governador Reinaldo Azambuja autorizou a liberação de um socorro emergencial de R$ 9,2 milhões para a prefeitura quitar dívidas da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde) e evitar a paralisação do atendimento médico na macrorregião.

O pedido de ajuda financeira partiu da prefeitura, explicou Reinaldo Azambuja. “Existem lá alguns débitos com médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que totalizam R$ 4.755.000,00. Nos comprometemos com o prefeito Alan e vamos antecipar esse recurso para que a prefeitura possa saldar essas dívidas”, destacou.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, outros R$ 4.500.000,00 serão repassados ao município de Dourados, em três parcelas de R$ 1,5 milhão, para que o Executivo Municipal possa pagar débitos atrasados com fornecedores de insumos hospitalares nas unidades de saúde geridas pela Funsaud, como o Hospital da Vida.

O secretário Geraldo Resende adiantou que nesta sexta-feira (19) estará em Dourados para tratar do socorro emergencial com as lideranças da Prefeitura de Dourados, da Câmara Municipal de Vereadores e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.