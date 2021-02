Bolsa se firma em alta de 0,8% e dólar vai a R$5,41

Buscando se ajustar aos ganhos de títulos brasileiros no exterior, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, se firma em alta na tarde desta quarta-feira (17), aos 120 mil pontos, passando a renovar máximas na primeira sessão pós-feriado de carnaval, que fechou o mercado brasileiro por dois dias. No câmbio, o dólar sobe 0,8%.

Na preliminar, o dólar comercial segue em alta nesta quarta-feira (17). No interbancário, a moeda subia 0,78% a R$5,416 para a venda. O turismo subia 0,72% aos R$5,573 para a venda.

Às 16h40, o Ibovespa subia 0,80%, aos 120.376,46 pontos, não muito distante da máxima, renovada nesta última hora aos 120.527,99 pontos (+0,92%). Destaque para o setor de commodities, ante o ganho de 2,78% em Petrobrás PN e de 3,16% na ON.

Desempenho positivo também para as ações de siderurgia, com Usiminas em alta de 5,43%, de 3,03% para Gerdau PN e de 3,29% para CSN. Entre os bancos, o desempenho volta a ser misto, com Itaú PN em alta de 1,08% e Bradesco ON em baixa de 0,07%.

(Com informações: Estadão Conteúdo)