Mesmo sem movimento, comércio permanece aberto

Com pouco movimento na cidade neste carnaval, o comércio permanece aberto em Campo Grande hoje (16). Sem o ponto facultativo durante a data festiva, as repartições públicas municipais seguem em expediente normal nesta terça e também na quarta-feira (17).

O drive-thru do Parque Ayrton Senna e as salas de vacinação das unidades de saúde de Campo Grande permanecem em funcionamento. Conforme o Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região, não haverá expediente hoje nas agências. O atendimento retorna amanhã a partir das 12h.

Os shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza funcionam normalmente, das 10h às 22h hoje. No Shopping Campo Grande, as lojas satélites e os quiosques vão funcionar das 12h às 20h. Já as lojas âncoras funcionam das 12h às 21h e a praça de alimentação e lazer, das 10h às 21h. Na Quarta-Feira de Cinzas, o atendimento será normal das 10h às 22h.

O governo do Estado manteve o ponto facultativo. As repartições estaduais permanecem fechadas até amanhã às 13h.

(Texto: Mariana Moreira)