Força-tarefa atende pessoas com auxílio emergencial negado

Pelo menos 1,5 mil pessoas tiveram o Auxílio negado em Campo Grande

O “Projeto DPU Emergencial” é uma força-tarefa realizada até o dia 26 de fevereiro para atender demandas referentes aos pedidos de Auxílio Emergencial que foram negados ou suspensos de forma indevida. O benefício foi criado ano passado pelo Governo Federal por conta da pandemia da Covid-19.

Segundo informações repassadas pela equipe da DPU (Defensoria Pública da União) à SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social ), pelo menos 1,5 mil pessoas tiveram o Auxílio negado em Campo Grande e devem buscar o mutirão, que irá analisar os pedidos referentes ao Auxílio Financeiro Emergencial e Auxílio Financeiro Emergencial Residual.

A ação teve início nesta segunda-feira nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) Vila Nasser, Jardim Aeroporto, Guanandi, São Conrado, Los Angeles, Moreninhas II e Estrela Dalva. As unidades foram selecionadas com o objetivo de contemplar as sete regiões da Capital e facilitar o acesso a todos os usuários do sistema de Assistência Social do município que necessitarem de suporte jurídico.

De acordo com a superintendente de Proteção Social Básica, Inês Mongenot, foi realizada uma capacitação com os coordenadores e funcionários das unidades para orientar sobre o preenchimento dos formulários on-line necessários para análise jurídica das demandas dos auxílios. Os profissionais também foram instruídos quanto ao processo de agendamento.

“A DPU já entrou em contato com essas pessoas via e-mail para que elas levem aos Cras as documentações solicitadas”, disse Inês. A superintendente ainda explicou que para cada pessoa foi solicitado um tipo de documentação, já que os motivos de negativa são diversos. Também é necessário levar os documentos pessoais.

Para consultar as demandas que serão atendidas pelo mutirão e a lista de documentos para cada uma delas, basta acessar o link e verificar as instruções de cada caso. Novos agendamentos podem ser feitos pelos canais da Defensoria Pública da União. Informações pelo site.

O “Projeto DPU Emergencial” está sendo executado em todo o país, mobilizando defensores, servidores e colaboradores, para atender as demandas relacionadas ao Auxílio Emergencial. Os Cras atendem das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

Serviço: