Disk Covid e drive-thrus de testes funcionam normalmente no Carnaval

Com o ponto facultativo de carnaval mantido pelo Governo do Estado, apenas os serviços considerados essenciais como segurança pública, transporte e saúde seguem funcionando nesta terça-feira (16) e quarta-feira de cinzas (17).

De acordo com o Diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, a testagem nos drive-thrus do Estado será mantida normalmente.

“O atendimento será normal, sem nenhuma flexibilização e dentro das vagas já existentes nas quatro macrorregiões: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá”, explica.

A população pode realizar o agendamento através do Disk Covid no 0800 647 0911.

(Com informações do Portal MS)

