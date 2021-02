Após 1,7 mil inscritos, vereadora Camila Jara já tem selecionados em cargos no gabinete

O gabinete da vereadora Camila Jara (PT) já é ocupado pelos três selecionados no processo seletivo público, que teve 1.700 inscritos. A parlamentar inovou ao iniciar mandato com a abertura de vagas para especialista em políticas públicas, especialista em legislativo e especialista em estratégia de marca.

A parlamentar explicou ao jornal O Estado que a finalização do processo seletivo e escolha final dos vencedores foi por meio de apresentação de projetos. “Todo o processo seletivo foi realizado pelo Legisla Brasil, de acordo com a metodologia deles, na última etapa, eu recebi as fichas dos três finalistas de cada área (que eram três também) e participei da entrevista final. Fiquei muito feliz porque todos os finalistas eram muito bons e apresentaram projetos consistentes em todas as áreas.

É importante ver as pessoas se dedicando, pensando e tentando entender mais como funciona a política porque alguns dos finalistas nunca tinham tido experiência com o mundo político antes, ou seja, tiveram que estudar, pesquisar e se preparar para concorrer no processo seletivo. Além disso, essas pessoas se sentem mais próximas da política justamente por poderem participar de um processo seletivo por vagas que elas provavelmente não teriam chance de disputar porque não têm nenhum padrinho político.”

Segundo ela, os três novos olaboradores iniciaram expediente em 1° de fevereiro. “Sim. Eram três vagas e dois deles já estão trabalhando no gabinete desde o início do mês, um dos finalistas está trabalhando de forma remota desde o dia em que foi selecionado, mas mora em Sergipe e chegou na sexta-feira (12) de mudança para Campo Grande e também vai iniciar as atividades presenciais.”

Questionada sobre a inovação no processo de escolha de cargos e se pretende agir dessa maneira em outros projetos, Camila Jara afirma que sim. Se existe a pretensão de fazer outros processos seletivos da mesma forma futuramente, Jara diz que “o que pudermos inovar e fazer para aproximar mais a população da política nós vamos fazer. Estamos pensando e desenvolvendo como vão funcionar alguns projetos e também vamos fazer processos e editais para a escolha das instituições que vão receber nossas emendas legislativas e, quem sabe futuramente, fazer processo seletivo para encontrar um estagiário para o nosso gabinete”.

(Confira mais na página A3 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

OAB acompanha investigação de suposto estupro no HR