Meghan e Herry anunciam espera do 2º filho

O príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 39, escolheram o Valentine’s Day, Dia dos Namorados nos Estados Unidos e na Europa, celebrado neste domingo (14), para anunciar a espera pelo segundo filho. A data é emblemática, já que a princesa Diana (1961-1997), mãe de Harry, também a escolheu para anunciar sua segunda gravidez.

Segundo a revista People, o jornal da época Daily Express noticiou a espera pelo novo bebê após comunicado do Palácio de Buckingham que dizia que a rainha Elizabeth e o príncipe Philip estavam “encantados” com a notícia, acrescentando que Diana, que tinha então 22 anos, “não tinha preferência por menino ou menina”.

O bebê citado no anúncio do Valentine’s Day de 1984 era o próprio Harry, que nasceu em 15 de setembro do mesmo ano, se tornando o terceiro na linha sucessória ao trono britânico, atrás do pai, o príncipe Charles, e o irmão mais velho, William.

Harry e Meghan anunciaram a espera pelo segundo filho com uma foto do casal junto ao pé de uma árvore, deixando em evidência a barriga já saliente da duquesa de Sussex. Os dois são pais de Archie Harrison, que completará dois anos em 6 de maio. “Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho”, disseram.

Logo após compartilhar a novidade, o casal recebeu felicitações em nome de toda a família real britânica. “Sua Majestade, o Duque de Edimburgo, o Príncipe de Gales e toda a família estão ‘encantados’ e desejam-lhes o melhor”, disse um porta-voz do palácio à revista People em um comunicado.

Em novembro do ano passado, Meghan disse que sofreu um aborto espontâneo em julho e que o sentimento foi de “um luto quase insuportável”. Em um artigo que escreveu para o New York Times ela disse: “Eu sabia, enquanto agarrava meu filho mais velho, que estava perdendo meu segundo”.

Em março de 2020, o casal abdicou de seus papéis como representantes seniores da realeza britânica e hoje mora na Califórnia, nos EUA. Mesmo assim, Harry mantém seu lugar na linha de sucessão ao trono.

Diana morreu em um acidente de carro no túnel Pont de l’Alma, em Paris, em 31 de agosto de 1997. Harry tinha 12 anos na época. O motorista, Henri Paul, havia ingerido bebidas alcoólicas e o carro da princesa estava sendo seguido por paparazzi em motos no momento do acidente.