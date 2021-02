Centro-Oeste confirma dois casos da variante britânica da Covid-19

Dois casos da variante britânica da Covid-19 foram confirmados nas cidades de Luziânia e Valparaíso, em Goiás. Os pacientes relataram ter tido contato com uma pessoa que mora na Inglaterra e veio ao Brasil para as festas de fim de ano.

Os pacientes fizeram o exame no dia 31 de dezembro de 2020. Os testes foram, então, encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que constatou a presença da variante britânica da Covid-19.

A secretaria estadual da Saúde de Goiás demonstrou grande preocupação com os casos, porque, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a variante teria sido responsável pelo aumento expressivo do número de casos no Reino Unido.

A pasta diz que está acompanhando os infectados de perto, assim como indivíduos próximos a eles, para controlar o avanço da nova cepa no estado.

