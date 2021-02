Acidente assustador com fogo na Nascar termina sem pilotos feridos

Prova mais importante da Nascar, as 500 Milhas de Daytona desse domingo (14) tiveram um acidente impressionante com incêndio na última volta: companheiros de equipe na Penske, Joey Logano e Brad Keselowski disputavam a liderança quando bateram e levaram junto outros pilotos. Apesar das imagens impressionantes e do fogo, principalmente no carro de Keselowski, ninguém se machucou.

“Eu tive uma grande chance na reta final e queria fazer a ultrapassagem para ganhar as 500 Milhas de Daytona, e acabou sendo muito ruim. Não sinto que cometi um erro, mas não posso dirigir o carro de todo mundo, tão frustrante”, disse Keselowski. .