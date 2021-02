Mulher é flagrada com três pistolas na Capital

Uma mulher, de 21 anos, foi flagrada na noite de ontem (13) por uma equipe do Batalhão de Choque, transportando três pistolas calibre 9mm. Conforme relato a polícia, ela teria pego as armas em Ponta Porã e entregaria em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a apreensão ocorreu diante abordagens à ônibus intermunicipais, realizada por policiais do Canil do Choque na Avenida Gury Marques, na Capital.

Ao ser entrevistada, os militares desconfiaram das respostas desconexas e ao proceder a busca em sua bagagem de mão, acabaram encontrando as três pistolas e mais cinco carregadores.

Questionada, ela contou que foi contratada por R$ 1,5 mil para buscar as armas em Ponta Porã e o destino final seria a Capital. Contudo, não há informações sobre quem teria contratado a jovem.

Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol por porte ilegal de arma de fogo.