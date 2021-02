Marina Peralta divulga canção em parceria com Dow Raíz

A campo-grandense Marina Peralta está desde 2014 mostrando o seu trabalho autoral e destaca-se na nova geração de cantoras do Estado. Por intermédio de canções com pegada de reggae e rap, a artista traz em suas composições letras que evidenciam o empoderamento das mulheres, a luta por igualdade social e econômica e a situação dos povos indígenas. Vivendo em São Paulo desde 2019, Marina está de trabalho novo.

“Agarra o seu coração, segura na sua própria mão, defende o que você sente”, são com estes versos que a cantora e compositora Marina Peralta inicia 2021 mostrando “Na Mão de Quem”, canção feita em parceria com o rapper curitibano, e amigo de longa data, Dow Raíz. Produzida por Marcos Maurício, a faixa chega acompanhada de videoclipe dirigido por Premier King e estrelado pelas multi artistas Lys Ventura e Marietta. No enredo as três garotas pegam estrada junto de um convidado especial, o Corcel amarelo de Murillo Leme.

A música foi escrita por Marina em 2019, ano em que se muda para São Paulo com sua filha de 4 anos para dar sequência aos trabalhos, agora longe da família, amigos e da antiga banda. Nesse novo território, a artista agarra-se aos seus propósitos, reconhece a importância de ser a primeira a acreditar e de se firmar em sua própria companhia. Diante do paradoxo de um momento em que o isolamento pode beneficiar o coletivo, esse projeto se faz cada vez mais necessário. É sobre ter coragem de estar consigo, é sobre se libertar do medo de ficar só.

Com distribuição digital feita pela Radar Records, “Na Mão de Quem” já está disponível em todas as plataformas digitais, incluindo o YouTube. Quem assina a direção de arte da versão audiovisual é a própria Marina, que junto com Zeferina Produções e Mirela Lucena fizeram tudo dar certo. O figurino, original e fresh, combina peças da engajada marca ALASTRA de Hayge Mercúrio, os acessórios da Ohime Glam, e peças dos acervos pessoais das artistas, que com carinho recebem um toque final de beauty feito pela promissora maquiadora Samantha Deodatto. Todo o processo de produção e gravação foi feito seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Empolgada com o resultado do novo trabalho, Marina já tem outras novidades em vista. “Começo 2021 com esse lançamento que, modéstia parte, tá lindo demais. Estou feliz com a qualidade desse trabalho e espero conseguir manter para os próximos, que estão previstos ainda para este primeiro semestre. O repertório do próximo disco já está pronto e aguarda meios para ser realizado. Além disso, estamos em movimento preparando o último ano de circulação (assim espero) do show Agradece, que tanto amo”, celebra a cantora.

A parceria com Dow Raíz não é nova. Marina fala sobre a amizade que tem com o rapper e como foi o processo de composição de “Na Mão de Quem”. “O Dow é meu amigo há uns oito anos. Admiramos e apoiamos o trabalho um do outro sempre. E isso vem de uma identificação na forma como a gente busca tocar as pessoas. Mandei essa pra ele por confiar que ele somaria legal, minha parte já estava pronta e rapidamente ele espronta e rapidamente ele escreveu.”

Marina ressaltou a importância das parcerias durante o período de isolamento social. “Tive altos e baixos, mas tirei um saldo de criação muito positivo desse período sim. Foi e ainda está sendo um momento extremamente angustiante pra todes e sobretudo pra nós, trabalhadores da música. Um momento em que parcerias são mais que fundamentais. Mas é certo que fica mais difícil se dedicar a composição quando precisamos nos desdobrar para o sustento. Ainda mais sendo mãe. Então eu honro bastante tudo o que consegui produzir nesse último ano”, finaliza.

