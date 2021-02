Entrevista da Semana com Elza Fernandes, titular da Semed

O Estado: Nestes primeiros dias de aula na rede pública, as ausências ou o desinteresse dos alunos chamaram a sua atenção?

Elza: Neste primeiro momento, não. Até porque nós terminamos 2020 em um cenário de 75 mil alunos do

1º ano do Fundamental 1 até o 3º ano do Ensino Médio – que nós temos uma escola que oferece. Nós tivemos só 1,5 mil alunos que não tiveram nenhuma interação com a escola, que não entraram em contato,

que não retiraram o caderno de atividades e que não devolveram (com as resoluções). Esse quantitativo corresponde a 1,5%, é muito pouco. E a procura por matrícula para 2021 foi muito grande.

O Estado: Acredita que há certa resistência ou dificuldade ao ensino a distância, principalmente na população mais carente?

Elza: Sim, o ensino remoto jamais vai substituir o presencial, até por conta da carência de internet e materiais como notebook, tablet, que a população mais carente não tem condições [de adquirir]. A secretaria buscou ferramentas para atender esses alunos por meio da transmissão do conteúdo pela TV, com aplicativo da rede Reme, canal no YouTube, onde os conteúdos ficam indisponíveis , os cadernos de atividades que foram impressos e, em algumas situações, a própria escola foi entregá-los na casa dos alunos. Mas nada vai substituir [a qualidade do] ensino presencial, principalmente na fase de alfabetização.

O Estado: Pela decisão da prefeitura de não dar o tradicional ponto facultativo na semana do carnaval, a grade curricular seguirá normal?

Elza: Nós vamos seguir o calendário da escola. Já temos todo o cronograma pronto e nesses dias de carnaval não haverá aula. O Estado: A decisão de manter o ensino a distância, pelo menos no primeiro semestre, é desfavorável até que ponto para o aprendizado dos alunos?

Elza: Esta questão de decidir a suspensão do ensino presencial no primeiro semestre ainda não está concretizada. O decreto foi publicado até 1º de julho para que nós possamos ter um período de organização. Senão, publicamos a suspensão das aulas por um mês, aí não temos

Confira a entrevista completa aqui, em nossa versão digital