Câmara inicia sessão inaugural com expectativas positivas

O presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, “Carlão” (PSB), já se prepara para dar início às sessões presenciais da 11ª legislatura. A primeira delas será a sessão solene inaugural, que acontece na quinta-feira, 18 de fevereiro. Os parlamentares vão contar com a presença do prefeito, Marquinhos Trad (PSD), que lerá a mensagem ao Legislativo municipal. Os representantes de bancada também farão pronunciamento.

Carlão explicou que a sessão inaugural e que a retomada de sessões ordinárias já em caráter deliberativo de projetos será dia 23 de fevereiro. “Nessa sessão inaugural, serão definidos os líderes das bancadas, conforme

consta no rito estabelecido no Regimento Interno da Casa de Leis. Depois definimos as comissões permanentes, observando a representatividade proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. Caso não haja consenso, a definição das comissões será feita em eleição pelo plenário”. Atualmente, a Câmara conta com 21 comissões permanentes, por onde tramitam os projetos de lei para emissão de pareceres.

Também por meio das comissões, cada uma composta por cinco vereadores, são convocadas audiências públicas. As comissões são renovadas a cada dois anos. Para o presidente, o intuito neste momento é auxiliar o município na imunização da população. O parlamentar destaca que os trabalhos serão realizados com participação popular e com pautas de interesse coletivo.

