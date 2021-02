Avaliado em R$ 20 mil, drone é apreendido com maconha após sobrevoar PED

Policiais penais da PED (Penitenciária Estadual de Dourados) visualizaram ontem (13) um Drone (Vant – Veículo Áéreo Não tripulado) sobrevoando nas proximidades do raio II da unidade com um malote.

De acordo com informações do site Dourados News, o fato ocorreu durante o período de banho de sol dos internos, especificamente no espaço onde os presos faccionados ficam alojados. Uma equipe se deslocou no interior da unidade para coibir que os internos chegassem ao malote arremessado.

Enquanto isso, outra equipe se deslocou para a área externa seguindo o drone até o local onde estava o operador com uma mala preta, em uma estrada vicinal próximo ao rodoanel, em meio a uma mata fechada. O indivíduo recebeu voz de prisão, mas empreendeu fuga.

No local, foi apreendida uma maleta contendo o drone avaliado em mais de R$ 20 mil, dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 890 gramas, chips e vários fones de ouvido que seriam arremessados para o interior da unidade penal.

O drone, a droga e os ilícitos foram entregues na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para ser realizada perícia e identificar o operador por meio das impressões digitais contidas no controle do aparelho.