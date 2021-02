Soraya T. admite possibilidade de disputar governo de MS

A senadora Soraya Thronicke, que também é presidente regional do PSL em Mato Grosso do Sul, confirmou que pode sair candidata ao cargo de governadora nas eleições em 2022. Questionada pelo jornal O Estado sobre a pretensão, a parlamentar indicou a chance por meio da assessoria de comunicação.

“Sim, há essa possibilidade. A senadora Soraya está analisando, mas pretende colocar seu nome à disposição do partido para ser a candidata ao governo do Estado do MS.”

Soraya citou que a composição da chapa majoritária que concorrerá pelo PSL ainda não está completamente definida. “As tratativas sobre essa questão ainda estão no início”, disse.

A senadora explicou que entre os planos do partido para se fortalecer este ano rumo a 2022 estão as bases ideológicas. “O partido continuará defendendo as pautas que estão alinhadas às suas diretrizes – conservadorismo, liberdade econômica, reformas, redução da máquina pública, combate à corrupção, fiscalização e transparência dos recursos públicos–, além de buscar estar mais perto da população, ouvindo suas demandas e dando o apoio necessário ao governo federal para retomada do crescimento econômico do Brasil.”

Soraya foi eleita em 2018 para um mandato de oito anos. Ela conseguiu vencer, em votos, políticos como Valdemir Moka do MDB e Zeca do PT na disputa por uma das vagas do Senado Federal.

Após isso, a parlamentar conquistou o comando da sigla no Estado e protagonizou diversos momentos difíceis no partido, como em 2020 quando o deputado estadual Capitão Contar pediu na Justiça Eleitoral para sair do partido por justa causa e meses depois entrou em acordo partidário desistindo da ação. Antes das eleições municipais, o deputado federal Loester Trutis tentou sair candidato a prefeito de Campo Grande, mesmo depois de o partido ter organizado o pleito em nome do ex-vereador Vinicius Siqueira. Após a “puxada de tapete” de Trutis em plena convenção partidária, a senadora pediu a expulsão do parlamentar, além de ter protocolado processo por infidelidade; já o rival pediu votos para outro candidato durante a campanha eleitoral.

Outra coisa que pode influenciar na decisão da senadora em disputar ou não é a incógnita sobre o destino partidário do presidente Jair Bolsonaro, que puxou votos na eleição passada e poderia dar um empurrãozinho a quem for concorrer pelo partido em que permanecer.

Parlamentar destaque

Em levantamento feito pelo portal Ranking dos Políticos, Thronicke ocupou o 1º lugar como a melhor parlamentar de Mato Grosso do Sul, entre senadores e deputados federais. A organização, que é independente e apartidária, leva em consideração critérios como combate aos privilégios, ao desperdício e à corrupção no Poder Público. De um total de 582 parlamentares avaliados, a senadora Soraya está em 27º lugar no ranking geral.

Segundo o site, iniciativas legislativas relevantes também contam pontos para classificação no ranking. Os dados são avaliados de acordo com presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso.

“Esse é o reflexo no nosso trabalho em favor de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Fico honrada e só tenho a agradecer o apoio de todos, retribuindo com a mesma dedicação, honestidade e muito trabalho. A população de bem pode contar comigo para ajudar a promover o desenvolvimento do país. Tenho certeza de que estou no caminho certo”, afirma Soraya.

(Texto: Andrea Cruz)