Cristiano Ronaldo é a 1ª pessoa a atingir 500 milhões de seguidores

Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida do mundo. O português é a primeira pessoa a alcançar a marca de 500 milhões de seguidores nas redes sociais, juntando os números de Twitter, Facebook e Instagram.

Os números do camisa 7 da Juventus realmente impressionam – dentro e fora dos gramados. São mais de 91 milhões de seguidores no Twitter, 147 milhões de seguidores no Facebook e mais 261 milhões no Instagram, onde é disparado a pessoa mais seguida. A cantora Ariana Grande, segunda neste ranking, tem cerca de 40 milhões de seguidores a menos.

(Com informações: Terra)