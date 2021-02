Traficante morre tentando fugir da polícia em Bataguassu

Policiais calculam o peso em cerca de uma tonelada de maconha apreendida

Divino Gomes Da Silva Junior, 26, morreu na manhã desta sexta-feira (12), na Santa Casa de Bataguassu, após sofrer um acidente fugindo da polícia no quilômetro 42, da BR-267, sentido Casa Verde-Bataguassu.

Segundo Da Hora Bataguassu, a equipe policial deu ordem de parada ao condutor de uma Toyota Hilux, mas o condutor não obedeceu, jogando o carro em cima da viatura e fugindo em alta velocidade.

Pouco depois, o motorista perdeu o controle e entrou com o carro no matagal, chocando-se contra árvores. Após percorrer pouco mais de um quilômetro o traficante veio a perder o controle direcional e sair da pista, capotar e colidir contra algumas árvores parando logo as margens da rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada e retirou o homem do interior das ferragens, o encaminhado ao pronto socorro municipal de Bataguassu, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais acreditam que ele tenha perdido o controle justamente devido ao peso do carro. Pela quantidade de droga que ficou espalhada no local, os policiais calculam o peso em cerca de uma tonelada de maconha. Veja mais.