São Paulo anuncia contratação de Crespo: “Corazón Tricolor”

O São Paulo anunciou a contratação do técnico argentino Hernán Crespo, de 45 anos, para ser o novo comandante da equipe até 2022. Ex-Defensa y Justicia (ARG), Crespo vinha negociando com a diretoria são-paulina desde a semana passada. Ele deve chegar ao Brasil entre segunda e terça-feira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o São Paulo destacou uma frase do argentino: ‘Onde as pernas não chegam, o coração vai chegar’. A publicação foi acompanhada da #CorazónTricolor.

Além de Crespo, chegam ao São Paulo mais cinco integrantes de sua equipe: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan. Todo esse pacote deve custar ao São Paulo cerca de R$ 1 milhão por mês.

Crespo resolveu as últimas pendências que ainda o separavam do São Paulo na manhã desta sexta-feira. O clube tricolor publicou fotos do técnico e do presidente Julio Casares assinando o contrato válido por duas temporadas.