Mulher é autuada em R$ 2 mil por maus-tratos

Cães estavam desnutridos e infestados por carrapatos

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou nesta sexta-feira (12), em Nova Andradina, a 297km da Capital, dois cachorros vítimas de maus-tratos. Os animais estavam com a saúde debilitada, desnutridos e infestados de carrapatos.

A PMA chegou a residência, localizada no bairro Campo Verde, após receberem denúncia sobre a condição dos cachorros. No local, a polícia e a equipe de técnicos do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), verificou que os animais ficavam em um ambiente insalubre e amarrados com cordas curtas. Os cães também estavam feridos e com sarna.

A dona, de 38 anos, foi autuada administrativamente e multada em R$ 2 mil. A mulher responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais.

Os dois cachorros foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade.

Veja Mais:

Brasil deve participar de testes com medicamento spray