Exercícios físicos como prevenção e tratamento de doenças crônicas

As opções são diversas e abrangem todos os gostos. Independente da atividade, o importante é se exercitar

A atividade física traz diversos benefícios para a saúde, como a melhora da autoestima, o aumento da disposição e a diminuição do estresse. Além desses pontos positivos, a rotina de exercícios físicos também pode ser um remédio para aqueles que convivem com doenças crônicas.

Caminhar, correr, andar de bicicleta, jogar bola, fazer aulas de dança, ginástica e musculação. As opções são diversas e abrangem todos os gostos. Independente da atividade, o importante é se exercitar. No caso dos portadores de doenças crônicas é necessário atenção na hora de escolher, pois existe diferença nos exercícios direcionados a prevenção e tratamento.

O professor de Educação Física e instrutor na academia Performance Willian Antoni da Silva de Souza explica mais sobre as vantagens de realizar atividades físicas. “Pode prevenir contra o surgimento precoce, atuar no tratamento de diversas doenças metabólicas e interferir positivamente na capacidade funcional de adultos e idosos”, comenta.

O profissional esclarece que são diversos os mecanismos que ligam a atividade física a prevenção e tratamento das doenças crônicas. “Envolvem principalmente a redução da adiposidade corporal, a queda da pressão arterial, a melhora do perfil lipídio, da sensibilidade da insulina, melhora o aumento do gasto energético, da massa e da força muscular e capacidade cardiorrespiratória”, diz.

Independente da doença, é certo que a atividade física trará uma resposta positiva para a saúde do paciente. Mas, antes de escolher entre o ciclismo e a musculação, é preciso procurar um profissional que poderá direcionar qual é a melhor prática para o seu caso.

Para aqueles que possuem diagnóstico de doenças cardiovasculares como hipertensão, cardiopatia congênita, endocardite, angina e miocardite, o professor expõe que os treinos podem ajudar na redução da mortalidade. “Os pacientes podem esperar melhora da capacidade funcional e do controle de diversos fatores de riscos. O exercício tende a reduzir em 26% a mortalidade cardíaca e em 20% a mortalidade”, fala.

No caso de pessoas diagnosticadas com diabetes, o exercício contribui para o controle do peso, a redução da glicose no sangue e o aumento da sensibilidade à insulina. Atividades de força como musculação e práticas aeróbicas de caminhada, natação, corrida e dança são as mais indicadas para o paciente. Se exercitar 90 minutos por dia de forma moderada ajuda também no balanço energético das pessoas com obesidade. “Independente do peso, é possível ser metabolicamente saudável, sendo fisicamente ativo”, finaliza Willian.

