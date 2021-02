Dólar cai 0,26%, a R$ 5,374, e acumula queda semanal

O dólar comercial fechou a tarde desta sexta-feira (12) em queda de 0,26% ante o real, cotado a R$ 5,374 na venda. Na semana, o dólar acumulou uma desvalorização de 0,18%.

O dólar abriu em alta, mas passou a cair perante o real com os investidores digerindo dados sobre a atividade econômica do Banco Central e de olho nas discussões sobre o auxílio emergencial em meio a incertezas persistentes sobre as contas públicas.

Depois de zerar as perdas no início da tarde, o Ibovespa voltou a cair com temores rondando o cenário fiscal e com a cautela dos investidores antes do feriado de Carnaval. Às 17h15 (em Brasília), o Ibovespa tinha queda de 0,2% aos 119.064 pontos.

Maiores altas no mercado de ações CVCB3.SA +6,05% R$ 19,99 BRKM5.SA +2,69% R$ 30,12 TOTS3.SA +1,95% R$ 34,51 CSAN3.SA +1,78% R$ 87,94 RAIL3.SA +1,36% R$ 20,08

Maiores baixas CIEL3.SA -6,38% R$ 3,67 BPAC11.SA -2,64% R$ 108,65 BRDT3.SA -2,52% R$ 22,08 HAPV3.SA -2,44% R$ 17,19 CMIG4.SA -1,75% R$ 13,50