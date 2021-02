PRF apreende 492 celulares sem nota fiscal em Anastácio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 492 celulares sem documentação fiscal, em Anastácio, a 122 km de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-492 quando abordaram uma van de turismo transportando 16 passageiros. Durante vistorias às bagagens, a equipe encontrou diversos aparelhos eletrônicos sem documentação.

Os sete passageiros responsáveis pelas malas confessaram ter adquirido as mercadorias no Paraguai. Eles alegaram para os policiais que pretendiam vender os aparelhos na fronteira com a Bolívia.

Os eletrônicos foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.

