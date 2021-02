Dólar fecha em alta de 0.32%, a R$ 5.38

O dólar comercial fechou hoje (11) em alta de 0,32% ante o real, cotado a R$ 5,388 na venda.

Ontem (10), a moeda norte-americana teve queda de 0,22% ante o real, cotado a R$ 5,371 na venda. O mercado ficou volátil durante o dia. Após abrir em queda, o dólar passou a subir ante o real mesmo com o otimismo sobre o projeto que confere autonomia formal ao Banco Central, que passou pela Câmara e foi encaminhado para sanção presidencial, enquanto os investidores continuavam acompanhando a situação fiscal do Brasil.

