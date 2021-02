A cada 10 brasileiros, sete pretendem ficar em casa durante o Carnaval

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (11) indica que 71,2% dos brasileiros pretendem ficar em casa no feriado de Carnaval por conta da pandemia. Outros 15,5% pensam em viajar, enquanto 3,2% querem ir para folia. Foram 5,8% os que disseram não pensar em nenhuma dessas possibilidades.

quem pretende ficar em casa no Carnaval por conta do coronavírus:

mulheres (73,5%);

pessoas de 60 anos ou mais (79,9%);

os que têm ensino superior (72,4%);

moradores do Sul (77,2%).

quem pretende viajar no Carnaval:

homens (16,1%);

pessoas de 35 a 44 anos (18,4%);

os que têm ensino superior (17%);

moradores do Nordeste (16,4%).

quem pretende sair na rua para pular Carnaval:

homens (3,6%);

pessoas de 16 a 24 anos (8,6%);

os que estudaram até o ensino médio (4,3%);

moradores do Nordeste (4,3%);

Os dados da pesquisa foram coletados de 4 a 8 de fevereiro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram consideradas 324 entrevistas com moradores de 210 municípios brasileiros, nos 26 Estados e no Distrito Federal. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais e o grau de confiança do estudo é de 95%.

(Com informações: Poder360)