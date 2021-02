Veículo carregado com maconha é apreendido em residência

Na tarde desta terça-feira (9), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Fiat Uno de cor prata, carregado com 142 kg de maconha e um VW Fox branco com os sinais de identificação adulterados (numeração do motor raspada).

A ação ocorreu durante um policiamento ostensivo na cidade de Ponta Porã. De acordo com informações policiais, os militares receberam uma denúncia de que havia um depósito de drogas e veículos roubados no Bairro Carandá.

No local, a equipe encontrou o portão aberto e a residência vazia. Durante as vistorias nos dois veículos, a droga foi localizada em um Fiat Uno. O produto estava distribuído em 167 volumes prensados, além disso, foram identificados os indícios de adulteração no VW Fox.

À polícia entrou em contato com pessoas que moram no entorno do local, porém, elas não souberam informar sobre os responsáveis pela residência, apenas disseram que a casa é alugada. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A apreensão foi efetivada em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24h por dia, sete dias por semana.

(Dourados News)