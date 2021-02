MS está entre os quatro estados com melhor índice de vacinação contra a COVID-19

Mato Grosso do Sul está entre os quatro estados que apresentam melhor índice na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 e que já iniciou a aplicação da 2ª dose da vacina, conforme divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa que acompanha a situação da pandemia do coronavírus no país.

Ocupando a quarta posição, o Estado registra 2,67% no ranking nacional divulgado nesta quarta-feira (10). Dados atualizados às 9 horas pelo Vacinômetro Covid-19, mostra que a performance já mudou e o Estado registra índice acima de 3%.

Para o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul tem se esforçado para aumentar o quantitativo de pessoas imunizadas e para conter a disseminação da doença no Estado. “Nós já temos expertise na distribuição de doses para os municípios. Fizemos essa distribuição em menos de 24 horas e isto colocou o nosso Estado em primeiro lugar na distribuição de doses no país. Então, agora, nós estamos trabalhando para ser o primeiro ou estar entre os primeiros nesta campanha de imunização”.

Das 222 mil doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado, 84.863 já foram aplicadas sendo 77.930 da primeira dose e 6.933 da segunda dose. Até o presente momento, já foram imunizados 46.467 trabalhadores de saúde, 29.727 indígenas aldeados, 2.060 idosos e 242 deficientes que vivem em instituições e mais 6.367 idosos acima de 80 anos.

O secretário ainda afirma que Geraldo Resende ainda afirma que mantém contato com diversos secretários municipais onde cobra mais agilidade no processo de imunização, principalmente, para os municípios que possuem população indígena aldeada.

“Quero que os municípios que têm essa população melhorem a performance de vacinação nas aldeias. Em paralelo, tenho procurado conversar com os todos os municípios para resolver questões pontuais para que nós possamos garantir eficiência no processo de aplicação da vacina assim como somos na distribuição das doses”, pontua Geraldo Resende.

Segundo o Consórcio de Imprensa, o Estado do Amazonas está em primeiro lugar, com 3,65%; Distrito Federal 3,45%; Roraima com 2,84%, Mato Grosso do Sul com 2,67%; Bahia com 2,22% e São Paulo com 2,20%.

O Vacinômetro Covid-19 completa 10 dias desde que iniciou a operação. A população pode acompanhar em tempo real os dados consolidados da Campanha de Imunização Estadual e conferir como está o cumprimento da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde, municípios mais bem colocados e o percentual referente às doses aplicadas.