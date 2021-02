Ginástica artística: federação cancela etapas da Copa do Mundo

Sem os eventos, classificação olímpica foi alterada

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) confirmou nesta quarta-feira (10) o cancelamento das etapas da Copa do Mundo de individual geral de ginástica artística de Stuttgart, na Alemanha, e de Birmingham, na Inglaterra.

Originalmente, o circuito previa quatro etapas. Somente a de Milwaukee, nos Estados Unidos, ocorreu antes da pandemia. O agravamento da crise da covid-19 na Europa, forçou o cancelamento das duas etapas seguintes. Até o momento, a única confirmada é a de Tóquio. Marcada para 4 de maio, a competição será também o evento-teste da modalidade para os Jogos Olímpicos.

Antes das mudanças, o sistema de classificação olímpica da ginástica artística exigia a participação de pelo menos três das quatro etapas da Copa do Mundo. A forma que A FIG encontrou para definir os classificados até o momento foi reorganizar as vagas entre os países com as melhores classificações por equipes no Mundial de 2019.

Ainda existem 16 vagas masculinas e 14 femininas. Elas serão realocadas através da Copa do Mundo de Aparelhos, prevista para ocorrer entre 10 e 13 de março em Doha, e os campeonatos continentais. O time brasileiro já está classificado com a equipe completa no naipe masculino e, no feminino, apenas a atleta Flávia Saraiva está com a vaga. Mas existe a possibilidade de classificar mais mulheres no Campeonato Pan-Americano, que será disputado no Brasil, em junho.

