Dólar vira e fecha em queda de 0,22%, a R$ 5,371

O dólar comercial fechou hoje (10) em queda de 0,22% ante o real, cotado a R$ 5,371 na venda, após iniciar o dia em alta. Os agentes do mercado acompanharam o otimismo dos mercados internacionais, enquanto a instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e a votação da autonomia formal do Banco Central forneciam algum alívio para os investidores preocupados com as contas públicas brasileiras.

(Com informações: Reuters com Terra)