Preso na Capital, psicólogo confessa assassinato de mulher e enteada de 9 anos

Na manhã desta terça-feira (09), o delegado da Equipe da Polícia Civil de São Paulo, Cláudio Anunciato, interrogou Fabricio Buim Arena Belinato, de 36 anos, principal suspeito da morte de sua esposa Cristiane Arena, de 34 anos, e Karoline Vitória, de 9 anos na cidade de Pompeia, interior paulista, em novembro do ano passado. Durante interrogatória Fabricio alegou legitima defesa, após sua esposa se mostrar alterada e ataca-lo com um canivete.

Fabricio foi preso ontem (08) em Campo Grande, de acordo com Dr Claúdio Anunciato, ele confessou ser autor do assassinato de Cristiane. Os corpos da mãe e filha foram encontrados enterrados no quintal da residência da família, em Pompeia. A outra filha de Cristiane, de 16 anos, também é suspeita de participação.

Conforme versão de Fabricio, ele conta que houve uma discussão com a esposa, onde teria o ameaçado com um canivete. Diante disto ele deferiu um golpe de faca contra ela, alegando legitima defesa. “Ele também alega que a esposa depois que foi demitida do trabalho mudou de comportamento, começou a ficar alterada”, comenta o delegado.

Inicialmente ele acusou a adolescente, de 16 anos, com quem mantinha relações, ainda segundo ele, consensuais, como a autora da morte de Karine, de 9 anos. No entanto, voltou atrás no depoimento e confessou ser autor da morte da criança.

Prisão

Fabrício estava trabalhando em uma obra no Jardim Macaúbas, região Sul de Campo Grande quando foi preso na tarde dessa segunda-feira (8). A prisão foi após denúncia anônima. Com preventiva decretada, o foragido já tinha passado por Bataguassu, a 335 km da Capital, na semana passada.

Fabrício pode responder por homicídio doloso, feminicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor se comprovado o abuso contra a enteada adolescente.

(Texto: Dayane Medina e Letícia Rodrigues)