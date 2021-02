Dólar fecha em alta nesta terça-feira, a R$ 5,383

O dólar comercial fechou hoje (9) em alta de 0,19% ante o real, cotado a R$ 5,383 na venda, após dois dias de queda. Os agentes do mercado estavam atentos e mais receosos com a possibilidade de um novo auxílio emergencial complicar as contas públicas brasileiras e, no exterior, com o pacote de estímulo à economia, o que mexeu com a Bolsa e fez o dólar subir.

Já o Ibovespa encerrou o dia em queda após passar a maior parte do pregão perto da estabilidade nesta terça-feira. No ânimo dos investidores, os temores sobre a situação fiscal do país ficaram sobrepostos ao avanço de pautas econômicas no Congresso. O índice recuou 0,19% para 119.471 pontos.

Maiores altas no mercado de ações SBSP3.SA +7,1% R$ 42,56 CSNA3.SA +2,43% R$ 35,45 UGPA3.SA +2,22% R$ 24,39 BBSE3.SA +1,74% R$ 28,58 SANB11.SA +1,62% R$ 40,86

Maiores baixas GOLL4.SA -2,95% R$ 25,00 PETR3.SA -2,6% R$ 27,71 RAIL3.SA -2,34% R$ 20,85 CYRE3.SA -2,33% R$ 28,08 CSAN3.SA -2,23% R$ 83,58