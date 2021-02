Na Capital, polícia apreende Biz com multa de R$ 17 mil

A Polícia Militar de Trânsito apreendeu nesta segunda-feira (08), no bairro Monte Castelo, na Capital, uma motocicleta Honda/ Biz 2002 com multa acumulada no valor de R$ 17. 801. A multa é referente ao licenciamento do veículo que está atrasado desde 2016.

De acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, com o valor seria possível adquirir cinco motos do mesmo modelo.

O documento da Biz apreendido está em nome de uma associação jurídica dirigida por advogados. A motocicleta foi encaminhada ao pátio do DETRAN/MS.

A Lei de Trânsito Brasileira determina que deixar de pagar o licenciamento no prazo estipulado constitui infração gravíssima com penalidade de multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Veja Mais:

Edição 2021 do Brasileiro de Basquete Masculino começa nesta segunda