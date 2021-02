Dólar fecha em queda de 0,21%, cotado a R$ 5,373

O dólar comercial fechou hoje (8) em queda de 0,21% ante o real, cotado a R$ 5,373 na venda. A expectativa de aprovação nos Estados Unidos do pacote de ajuda de 1,9 trilhão de dólares do presidente Joe Biden direcionava os mercados internacionais, enquanto, no Brasil, os agentes do mercado ficavam atentos a movimentação política sobre o risco fiscal.

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, operava em baixa durante o pregão desta segunda-feira .Por volta das 17h (em Brasília), as perdas eram de 0,53%, aos 119.606 pontos.

Maiores altas no mercado de ações CSAN3.SA +8,65% R$ 85,55 CYRE3.SA +4,05% R$ 28,55 CSNA3.SA +3,86% R$ 34,68 BPAC11.SA +2,85% R$ 113,13 BRFS3.SA +2,72% R$ 23,02

Maiores baixas ABEV3.SA -3,93% R$ 14,91 PETR3.SA -3,71% R$ 28,58 COGN3.SA -3,46% R$ 4,47 CIEL3.SA -3,34% R$ 4,05 SANB11.SA -3,34% R$ 40,17