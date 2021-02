Construção de novas pontes ligará Campo Grande a Nova Alvorada

Parceria garante três pontes de concreto em zona de produção de grãos

Reunidos na manhã desta segunda-feira (8), o prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja definiram parceria para construção de três pontes de concreto, cada uma de 70 metros, sobre o Rio Anhandui, na divisa de Campo Grande com Nova Alvorada do Sul.

O Governo vai investir R$ 6,6 milhões em duas pontes, nas estradas vicinais CG-284 e CG-342, enquanto a Prefeitura construirá uma ponte no ramal da CG-342, orçada em R$ 3,3 milhões.

Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, nos próximos dias a Sisep vai encaminhar para a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) os projetos das duas pontes que o Estado construirá.

As três pontes estão localizadas na principal região produtora de grãos de Campo Grande, que concentra uma área plantada de 15 mil hectares, além de ter várias propriedades dedicadas à pecuária.

“O crescimento da área plantada na região aumentou o tráfego de carretas carregadas com o escoamento de grãos e a vinda de insumos, cargas que chegam a pesar 60 toneladas, bem acima do que a estrutura de uma ponte de madeira pode suportar, 15 toneladas”, explica o prefeito.

As pontes de concreto garantem mais segurança e praticamente não têm custos de manutenção. A ponte de concreto que a Prefeitura vai construir substituirá uma ponte de madeira de 44 metros (a nova estrutura terá 70 metros). Fica no ramal da CG-342, uma estrada vicinal com 70 km de extensão que começa no núcleo urbano da Distrito de Anhanduí, às margens da BR-163 e termina na divisa com Nova Alvorada do Sul.

Também participaram da reunião com o governador o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Roberto Paleari, o secretário interino de Infraestrutura, Luiz Roberto, e o presidente da Agesul, Emerson Antônio.