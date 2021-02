Bolsonaro diz negociar auxílio com Lorenzoni, Guedes e Marinho

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (8) que está negociando com ministros “a questão de auxílio”. Sem detalhar o andamento das negociações, o mandatário afirmou que o Executivo busca “cada vez mais soluções e atenuar a vida difícil em que se encontra grande parte do povo brasileiro”.

A declaração foi feita em evento no Palácio do Planalto para lançamento do Portal Participa + Brasil. Participaram da cerimônia os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“Estamos negociando com Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, marinho entre outros a questão de auxílio ao nosso povo, que está ainda numa situação bastante complicada”, declarou Bolsonaro.

Além de Lira e Pacheco, estiveram no Palácio os senadores Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Fernando Collor (PROS-AL), o vice-presidente Hamilton Mourão, além dos ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Braga Netto (Casa Civil), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Augusto Heleno (GSI).

(Com informações: Poder360)